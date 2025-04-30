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В Приморье люди вылетели из салона авто в момент кульбита и это попало на видео

В Приморье на видео попало, как люди вылетели из легковушки во время кульбита

В Приморском крае легковой автомобиль перевернулся на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Момент жесткого ДТП сегодня под Кипарисово недалеко от Владивостока — машина перевернулась и сделала эпичный кульбит», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина выполняет опасные маневры на дороге, затем — врезается в дорожное ограждение и начинает переворачиваться, а после — вращаться на проезжей части. В момент кульбита легкового автомобиля из салона вылетают люди.

До этого сообщалось, что в Южно-Сахалинске водитель испугался сотрудников ДПС и врезался в три дорожных знака и столб. Уличная камера запечатлела момент столкновения. На кадрах видно, как автомобиль врезается в дорожные знаки и в столб. Пять человек, которые находились в автомобиле в момент столкновения, сбежали до приезда сотрудников ДПС.

Ранее самарчанин попал под колеса собственной фуры.

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