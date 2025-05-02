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В Приморье микроавтобус с пассажирами застрял между потоками воды на дороге

В Приморье спасли пятерых людей из автобуса, застрявшего между потоками воды

В Приморском крае микроавтобус с пассажирами застрял между между переливами на дороге после ливня. В итоге пожарные эвакуировали людей из транспортного средства, сообщило в своем Тelegram-канале министерство ГО и ЧС региона.

В ведомстве ранее заявили РИА Новости, что после ливня в Партизанском округе Приморья размыло насыпной мост. В результате три населенных пункта — Романовский Ключ, Слинкино, Партизан — оказались отрезаны от транспортного сообщения. Позже в министерстве сообщили, что десять сел в четырех районах региона остались без транспортного сообщения после сильного дождя.

«Краевые пожарные эвакуировали пятерых пассажиров микроавтобуса, который «застрял» между переливами в Анучинском округе вблизи села Скворцово», — сказано в сообщении.

До этого в пяти населенных пунктах Тюменской области из-за паводка ввели режим ЧС регионального уровня. По словам местных жителей, размыв дороги начался еще 30 апреля, а 1 мая произошло окончательное разрушение проезжей части и путепровода. Автомобильное сообщение с селом в настоящее время невозможно.

Ранее в Таиланде автобус с россиянами упал с высоты 15 метров.

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