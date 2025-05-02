В Приморье дождями смыло насыпной мост

В Партизанском округе Приморского края ливнем смыло насыпной мост, три населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) по региону.

«В Партизанском округе, по докладу ЕДДС, на участке автодороги Молчановка — Слинкино размыт насыпной мост, проезда нет в населенные пункты Романовский Ключ, Слинкино, Партизан», — сказали агентству в ведомстве.

Как уточняется, 2 и 3 мая в регионе объявили штормовое предупреждение: ожидаются сильные осадки, уровень воды в реках, как ожидается, поднимется до 2,5 метра. Обещают и штормовой ветер до 25 метров в секунду.

Накануне сообщалось, что в Казанском районе Тюменской области паводок разрушил мост в районе села Афонькино. В результате паводка населенный пункт был отрезан от дороги до города Ишима. Сообщается, что затопленная дорога соединяет села Афонькино и Ильинку.

До этого в пяти населенных пунктах Тюменской области из-за паводка ввели режим ЧС регионального уровня. По словам местных жителей, размыв дороги начался еще 30 апреля, а 1 мая произошло окончательное разрушение проезжей части и путепровода. Автомобильное сообщение с селом в настоящее время невозможно.

Ранее в Кемеровской области ушел под воду понтонный мост между городом Юргой и селом Поломошным.