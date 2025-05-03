Одна из пострадавших в Штутгарте скончалась от ран

В Штутгарте скончалась женщина, пострадавшая от наезда внедорожника на толпу

В Штутгарте скончалась женщина — одна из пострадавших от наезда внедорожника на толпу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление прокуратуры и полиции города.

В заявлении указано, что в больнице умерла 46-летняя женщина, одна из восьми пострадавших в результате наезда внедорожника.

При этом полиция Штутгарта полагает, что инцидент с наездом на пешеходов является несчастным случаем.

Инцидент с наездом на людей в Штутгарте произошел 2 мая. В результате минимум шесть человек получили травмы. Отмечается, что инцидент произошел в центре города, водитель автомобиля был задержан.

В марте схожий случай произошел в немецком городе Мангейм. Очевидцы рассказывали местной газете, что в толпу на скорости въехал черный внедорожник, после чего сразу же скрылся с места происшествия. По данным журналистов, один человек не смог пережить полученных травм.

Ранее мужчина въехал в толпу школьников в Японии.