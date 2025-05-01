«Все опротивело»: наехавший на детей в Японии водитель заявил, что хотел их убить

Kyodo: наехавший на школьников в Осаке водитель признался, что хотел их убить

Наехавший на группу школьников в японском городе Осака водитель признался полиции, что хотел их убить. Об этом написало агентство Kyodo.

По словам 28-летнего мужчины, ему «все опротивело», и он захотел на машине задавить и убить школьников. Мужчина задержан по подозрению в покушении на убийство.

Телеканал NHK утром 1 мая сообщал, что автомобиль наехал на группу учащихся, когда они выходили из школы. Семь человек получили травмы различной степени тяжести, но все пострадавшие выжили. Детей госпитализировали.

До этого по меньшей мере пять человек пострадали при наезде автомобиля в столице Дании Копенгагене. По данным агентства Reuters, за рулем автомобиля был пожилой мужчина, который не справился с управлением.

В конце апреля водитель внедорожника въехал в толпу людей на уличном фестивале в канадском Ванкувере. По данным правоохранителей, пострадали несколько участников фестиваля.

Ранее Mercedes рэпера остался без крыши после «жуткого» ДТП в Новой Москве и попал на видео.