Число пострадавших во время инцидента в Штутгарте выросло до шести

Bild: количество пострадавших при наезде машины в Штутгарте выросло до шести

В немецком Штутгарте выросло количество людей, которые пострадали при наезде автомобиля на пешеходный переход. По данным газеты Bild, число пострадавших составляет как минимум шесть человек.

«Mercedes G-класса въехал в группу пешеходов на пешеходном переходе у трамвайной остановки <...>. Речь идет о шести пострадавших», — говорится в сообщении.

Известно, что среди сбитых людей могла быть женщина с коляской.

До этого сообщалось о трех пострадавших в результате инцидента в Штутгарте.

В марте схожий случай произошел в немецком городе Мангейм. Очевидцы рассказывали местной газете, что в толпу на скорости въехал черный внедорожник, после чего сразу же скрылся с места происшествия. По данным журналистов, один человек не смог пережить полученных травм.

Ранее сообщалось о наезде авто на школьников в Японии.