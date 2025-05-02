Полиция назвала наезд на людей в Штутгарте несчастным случаем

Полиция Штутгарта полагает, что инцидент с наездом на пешеходов является несчастным случаем. В ведомстве отметили, что на данный момент нет оснований считать это терактом, пишет РИА Новости.
В заявлении полиции говорится, что на основании проведенного расследования и имеющихся данных инцидент расценивается как трагическая авария на транспорте.
«Сейчас нет указаний на теракт или предумышленное преступление», — говорится в сообщении полиции.
Инцидент с наездом на людей в Штутгарте произошел 2 мая. В результате минимум шесть человек получили травмы. Отмечается, что инцидент произошел в центре города, водитель автомобиля был задержан.
В марте схожий случай произошел в немецком городе Мангейм. Очевидцы рассказывали местной газете, что в толпу на скорости въехал черный внедорожник, после чего сразу же скрылся с места происшествия. По данным журналистов, один человек не смог пережить полученных травм.
Ранее мужчина въехал в толпу школьников в Японии.