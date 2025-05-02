В Киевском ТЦК объяснили фото с прикованным к кровати мужчиной

В Киевском военкомате заявили, что привязали мужчину к кровати после нападения

В Киеве военкомы мужчину приковали к кровати стяжками после того, как он стал бросаться на людей. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщение пресс-службы украинского территориального центра комплектации.

Подчеркивается, что мужчина вел себя неадекватно и агрессивно по отношению к другим мобилизованным, из-за чего полицейские были вынуждены обездвижить его.

Когда фотография прикованного стяжками к постели мужчины появилась в сети, говорилось, что мобилизованных таким образом регулярно связывают, чтобы они не сбежали.

До этого мужчина укусил в ногу сотрудника военкомата на Украине.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее житель Одессы рассказал о коррупции в украинских военкоматах.