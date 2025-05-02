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На Украине рассказали, как военкомы привязывают отловленных мужчин

«Страна.ua»: в Киеве сотрудники ТЦК привязывают мужчин, чтобы они не сбежали
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В Киеве сотрудники одного из местных территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) привязывают мобилизованных мужчин к кроватям, чтобы они не сбежали. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В одном из киевских ТЦК мужчин привязывают, чтобы не пытались убежать, сообщают местные паблики», — сказано в сообщении издания.

На сопровождающей публикацию фотографии запечатлен один из таких призывников. На снимке видно, что мужчина пластиковыми стяжками привязан к каркасу двухъярусной кровати.

12 апреля депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что власти Украины провалили всеобщую мобилизацию, превратив ее в «тотальную бусификацию», где отсутствуют четкие сроки службы и справедливые правила ротации. Об этом заявил

Слово «бусификация» является сленговым, оно распространилось на Украине после ужесточения мобилизации, когда сотрудники территориальных центров комплектования стали силой заталкивать мужчин в микроавтобусы, или так называемые «бусики», чтобы отвезти в военкомат.

Ранее в Раде объяснили, зачем Зеленскому нужны ТЦК.

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