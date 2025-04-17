Действующие на Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) требуют по €20 тыс. за переправку подлежащих мобилизации граждан за пределы страны. Об этом РИА Новости рассказал бежавший в Россию житель Одессы Владислав Стоянов.

По его словам, подобными «услугами» ТЦК пользуются значительное число украинцев. В качестве примера Стоянов привел случай, когда в прошлом году на границу в грузовике доставили сразу 30 уклонистов. Однако им даже за уже уплаченные деньги не удалось покинуть Украину. На границе уклонистов задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Товарищ Стоянова по побегу в Россию Андрей Березовский отметил, что украинские силовики могут брать деньги, а потом задерживать.

17 апреля сообщалось, что Стоянов и Березовский в июне прошлого года совершили побег в Россию. Они смогли на резиновой лодке переправиться через Днепр, а затем сдаться российским военным.

23 марта сообщалось, что офицеры 100-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины требуют со своих подчиненных по $35 тыс. с каждого за перевод на службу с передовой в тыл.

Ранее киевляне рассказали, сколько стоит избежать мобилизации.