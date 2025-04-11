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На Украине мужчина укусил за ногу сотрудника ТЦК

На Украине мужчина укусил за раненую ногу сотрудника военкомата и хотел сбежать

На Украине в Ивано-Франковске мужчина укусил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) за ногу во время мобилизационных мероприятий. Об этом сообщается в аккаунте военкомата в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«‎На законное требование предъявить военно-учетные документы указанный гражданин отреагировал неадекватно, начал оказывать физическое сопротивление, а в дальнейшем нанес телесное повреждение военнослужащему — укус в участок ноги, который был поврежден в результате ранения в ходе боевых действий», — говорится в сообщении.

В ТЦК уточнили, что мужчина после попытался сбежать, но его задержали и доставили в военкомат для прохождения военно-врачебной комиссии.

11 апреля сообщалось, что в Одессу направили сотрудников ТЦК из Киевской области из-за неудовлетворительных показателей мобилизации.

По данным источников РИА Новости, руководство Украины ужесточает мобилизацию в тех регионах, которые считает условно пророссийскими. Так, на территорию Одесской области в апреле прибыли 60 сотрудников ТЦК из Киевской области.

10 апреля в МИД РФ заявили, что украинцы справедливо называют мобилизацию в стране «могилизацией». По мнению министерства, иначе нельзя назвать процесс отлова мужчин в магазинах, парках и даже в храмах для последующей отправки на фронт. В МИД РФ подчеркнули, что украинцев избивают и скручивают среди белого дня часто на глазах у жен и детей.

Ранее в сеть попала конфиденциальная информация о деятельности украинских ТЦК.

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