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Пожарные ФРГ рассказали о состоянии пострадавших при наезде авто в Штутгарте

Пожарные ФРГ: три человека получили тяжелые травмы при наезде авто в Штутгарте

В результате наезда автомобиля на людей в немецком Штутгарте три человека получили тяжелые травмы. Об этом пресс-служба городской пожарной службы сообщила на своей странице в соцсети X.

«Есть несколько пострадавших, из них трое пострадали тяжело. Их увезли в клиники Штутгарта. Еще нескольким людям, получившим легкие травмы, оказывается помощь на месте», — говорится в сообщении.

2 мая Mercedes G-класса въехал в группу пешеходов на пешеходном переходе у трамвайной остановки. Сначала сообщалось о трех, а затем о шести пострадавших в результате случившегося.

В марте схожий случай произошел в немецком городе Мангейм. Очевидцы рассказывали местной газете, что в толпу на скорости въехал черный внедорожник, после чего сразу же скрылся с места происшествия. По данным журналистов, один человек не смог пережить полученных травм.

Ранее в китайском Чжухае внедорожник наехал на толпу людей.

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