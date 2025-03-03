В Германии задержали водителя автомобиля, наехавшего на толпу людей

Водителя автомобиля, наехавшего на толпу людей в немецком городе Мангейм, задержали. Об этом сообщило издание Bild.

Полицейские допросят задержанного и выяснят мотивы его поступка.

Инцидент случился в районе Парадеплац. Очевидцы рассказывали местной газете, что в толпу на скорости въехал черный внедорожник, после чего сразу же скрылся с места происшествия. По данным журналистов, один человек не смог пережить полученных травм.

В официальном аккаунте полиции в соцсети X попросили жителей избегать поездок в центр города. На месте аварии работают спасательные службы.

В середине февраля в Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей. Водителя автомобиля задержали на месте. Позже выяснилось, что водитель автомобиля, протаранившего толпу пешеходов, является гражданином Афганистана. Стало известно также, что подозреваемый имел действующий вид на жительство и разрешение на работу, хотя ему и было отказано в предоставлении убежища в 2020 году.

Ранее NBC News сообщал, что в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.