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В немецком Штутгарте автомобиль въехал в толпу

Машина въехала в толпу людей в немецком Штутгарте, пострадали трое
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Marco Krefting/picture alliance via Getty Images

В немецком Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, в результате минимум три человека получили травмы. Об этом сообщают службы города.

«Автомобиль, очевидно, наехал на группу людей. Есть несколько пострадавших... Есть также пострадавшие с серьезными травмами», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в центре города, водитель автомобиля был задержан.

30 апреля по меньшей мере пять человек пострадали при наезде автомобиля в столице Дании Копенгагене.

27 апреля водитель внедорожника въехал в толпу людей на фестивале в канадском Ванкувере. По данным силовых структур, пострадали несколько участников фестиваля.

13 февраля водитель автомобиля наехал на пешеходов в Баварии. Число пострадавших тогда составило 20 человек.

Ранее в китайском Чжухае внедорожник наехал на толпу людей.

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