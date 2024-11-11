Внедорожник влетел в толпу людей в Китае, где показывали российский Су-57

В китайском Чжухае, где 11 ноября представили российский истребитель Су-57, внедорожник наехал на толпу людей. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Трагедия произошла в ходе выставки Airshow China 2024.

«Неизвестный сбил прохожих у городского спортцентра. Водитель попытался скрыться с места преступления, но его машину заблокировали местные полицейские и задержали. Предварительно, это мог быть террорист», — говорится в публикации.

В результате ДТП шесть человек пострадали, еще 10 получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в преддверии авиасалона Airshow China в Чжухае рассказал об эффективности истребителя Су-57 в условиях работы зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства.

«Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», — поделился Чемезов.

Ранее Путин назвал три причины частых ДТП в Северной Осетии.