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Число раненных при наезде авто на толпу в Мюнхене выросло до 20

Merkur: число раненных при наезде авто на толпу в Мюнхене выросло до 20
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Число раненных при наезде злоумышленника на автомобиле на толпу людей в Мюнхене достигло 20. Об этом сообщает Merkur.

«Сообщается, что некоторые из них получили серьезные ранения», — пишет портал.

По данным журналистов, наезд в Мюнхене произошел во время демонстрации профсоюзов Verdi. Сообщалось, что водитель сделал это умышленно. Водителя автомобиля задержали на месте преступления. Злоумышленником оказался 24-летний мужчина, выясняются его мотивы. До этого Bild со ссылкой на полицейские источники сообщил, что в результате наезда пострадали 15 человек.

Чрезвычайное происшествие произошло в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется в пятницу. Ожидается, что в ней примут участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и иностранные лидеры.

Ранее в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.

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