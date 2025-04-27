В Канаде внедорожник протаранил толпу людей на фестивале

Внедорожник въехал в толпу людей на фестивале в Ванкувере

Водитель внедорожника въехал в толпу людей на уличном фестивале в канадском Ванкувере. Об этом говорится в сообщении местной полиции в соцсети Х.

По данным правоохранителей, пострадало несколько участников фестиваля. Об их травмах ничего не сообщается. Также есть те, кто не выжил.

В полиции Ванкувера добавили, что водитель автомобиля задержан на месте происшествия. Другие подробности случившегося не приводятся.

В начале января подобный инцидент произошел в городе Новый Орлеан в США. Автомобиль врезался в толпу людей на пересечении улиц Бурбон-стрит и Ибервиль. Травмы получили 30 человек, их доставили в пять местных больниц. Еще десять пострадавших не удалось спасти.

В феврале водитель автомобиля наехал на толпу пешеходов в немецком Мюнхене. Число пострадавших тогда составило 20 человек. Водителя задержали на месте происшествия, известно, что он является гражданином Афганистана.

Ранее в китайском Чжухае внедорожник наехал на толпу людей.