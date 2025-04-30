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В Копенгагене пожилой мужчина въехал в толпу людей на автомобиле

Reuters: пять человек пострадали при наезде автомобиля в Копенгагене
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lindasky76/Shutterstock/FOTODOM

По меньшей мере пять человек пострадали при наезде автомобиля в столице Дании Копенгагене. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на службы экстренной помощи и полицию.

По данным агентства, за рулем автомобиля был пожилой мужчина, который не справился с управлением.

27 апреля водитель внедорожника въехал в толпу людей на уличном фестивале в канадском Ванкувере. По данным правоохранителей, пострадали несколько участников фестиваля.

В начале января подобный инцидент произошел в городе Новый Орлеан в США. Автомобиль врезался в толпу людей на пересечении улиц Бурбон-стрит и Ибервиль. Травмы получили 30 человек, их доставили в пять местных больниц. Еще десять пострадавших не удалось спасти.

В феврале водитель автомобиля наехал на толпу пешеходов в немецком Мюнхене. Число пострадавших тогда составило 20 человек. Водителя задержали на месте происшествия, известно, что он является гражданином Афганистана.

Ранее Mercedes рэпера остался без крыши после «жуткого» ДТП в Новой Москве и попал на видео.

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