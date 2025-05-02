Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чили отменили эвакуацию из-за угрозы цунами

Власти Чили отменили эвакуацию из-за угрозы цунами после землетрясения
close
Uwe Anspach/Global Look Press

Директор национальной службы Чили по борьбе со стихийными бедствиями Алисия Себриан сообщила об отмене эвакуации жителей населенных пунктов региона Магальянес, объявленной из-за угрозы цунами. Об этом сообщает ТАСС.

«Была отменена превентивная эвакуация граждан, но они по-прежнему не могут приближаться к пляжам и прибрежным зонам до нового уведомления гидрографической и океанографической службы ВМС», — сказала Себриан на пресс-конференции.

Как пояснила Себриан, корректировка рекомендаций последовала после того, как цунами дошло до чилийской антарктической станции Артуро Прат, где амплитуда колебаний воды достигла 6 см. При этом она акцентировала, что для региона Магальянес сохраняется прогноз опасных волн высотой от 30 до 90 см.

Днем 2 мая на юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5 в 218 км от Пуэрто-Уильямса. В связи с этим была объявлена угроза цунами.

23 апреля в турецком Стамбуле произошли землетрясения, магнитуда самого сильного из которых составила 6,2. Толчки ощущались даже за 300 километров от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы были переведены в повышенный режим готовности.

Ранее землетрясение произошло в Дагестане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами