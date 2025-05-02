В Чили отменили эвакуацию из-за угрозы цунами

Директор национальной службы Чили по борьбе со стихийными бедствиями Алисия Себриан сообщила об отмене эвакуации жителей населенных пунктов региона Магальянес, объявленной из-за угрозы цунами. Об этом сообщает ТАСС.

«Была отменена превентивная эвакуация граждан, но они по-прежнему не могут приближаться к пляжам и прибрежным зонам до нового уведомления гидрографической и океанографической службы ВМС», — сказала Себриан на пресс-конференции.

Как пояснила Себриан, корректировка рекомендаций последовала после того, как цунами дошло до чилийской антарктической станции Артуро Прат, где амплитуда колебаний воды достигла 6 см. При этом она акцентировала, что для региона Магальянес сохраняется прогноз опасных волн высотой от 30 до 90 см.

Днем 2 мая на юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5 в 218 км от Пуэрто-Уильямса. В связи с этим была объявлена угроза цунами.

23 апреля в турецком Стамбуле произошли землетрясения, магнитуда самого сильного из которых составила 6,2. Толчки ощущались даже за 300 километров от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы были переведены в повышенный режим готовности.

Ранее землетрясение произошло в Дагестане.