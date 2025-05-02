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В Дагестане произошло землетрясение

МЧС: землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Дагестане
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Depositphotos

Российские сейсмологи 2 мая зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 в Кизилюртовском районе Республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Толчки зарегистрировали в 5:49 мск на территории Кизилюртовского района вблизи села Инчха, они произошли на глубине 10 км. Отмечается, что эти толчки на поверхности земли не ощущались.

По данным МЧС, в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений не произошло.

1 мая сообщалось, что в северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави в результате землетрясения магнитудой 5, пострадали 29 человек.

23 апреля землетрясение произошло в Стамбуле. Магнитуда самого сильного составила 6,2. Толчки ощущались даже за 300 километров от эпицентра, в Анкаре. Повреждения получили 4295 зданий.

Ранее сообщалось, что жители Ялты ощутили толчки от серии землетрясений.

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