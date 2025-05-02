В Новосибирске заключенные слепили «Родину-мать»

У здания ФСИН в Новосибирске появилась статуя «Родина-мать»

В Новосибирске появилась своя статуя «Родина-мать», ее установили возле здания ФСИН. Об этом сообщает Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска».

«[Статую] поставили на крыльце здания Главного управления ФСИН России по Новосибирской области. Размещение статуи приурочили к празднованию Дня Победы», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что статую создали осужденные, проходящие наказание в исправительной колонии №14. Символ Победы они создавали в рамках кружковой работы.

Как рассказывал ранее глава комитета по печати Санкт-Петербурга Владимир Рябовол, в городе к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в разных районах появятся семь световых проекций скульптуры «Родина-мать». Изображения монумента появятся на Васильевском острове, а также в Центральном, Петроградском, Московском, Калининском, Петродворцовом и Пушкинском районах.

В январе российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году.

Ранее сообщалось, что «Родина-мать» Вучетича стала официальным логотипом 80-летия победы в ВОВ.