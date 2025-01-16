Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин утвердил проведение Года защитника Отечества

Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в РФ
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Документ появился на официальном портале нормативных правовых актов.

«Постановляю провести <...> Год защитника Отечества», — говорится в тексте.

Из указа следует, что администрация президента РФ должна утвердить план мероприятий тематического года. Также ей предстоит сформировать организационный комитет, работой которого будет руководить глава администрации российского лидера Антон Вайно, и дирекцию по проведению соответствующих мероприятий.

Кроме того, Путин рекомендовал главам субъектов страны в течение 2025 года «осуществлять необходимые мероприятия» в рамках Года защитника Отечества.

15 января председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева предложила в текущем году провести в стране Всероссийскую семейную военно-спортивную игру «Зарницу». По ее словам, мероприятие будет приурочено к проведению Года защитника Отечества.

Основной его целью станет передача традиционных ценностей, культуры и истории государства, а также различных знаний от старших поколений к младшим. При этом Цивилева добавила, что наставниками и тренерами участвующих в «Зарнице» команд должны стать бойцы специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее президент РФ потребовал от глав регионов «по совести» организовать празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами