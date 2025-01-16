Путин утвердил проведение Года защитника Отечества

Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Документ появился на официальном портале нормативных правовых актов.

«Постановляю провести <...> Год защитника Отечества», — говорится в тексте.

Из указа следует, что администрация президента РФ должна утвердить план мероприятий тематического года. Также ей предстоит сформировать организационный комитет, работой которого будет руководить глава администрации российского лидера Антон Вайно, и дирекцию по проведению соответствующих мероприятий.

Кроме того, Путин рекомендовал главам субъектов страны в течение 2025 года «осуществлять необходимые мероприятия» в рамках Года защитника Отечества.

15 января председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева предложила в текущем году провести в стране Всероссийскую семейную военно-спортивную игру «Зарницу». По ее словам, мероприятие будет приурочено к проведению Года защитника Отечества.

Основной его целью станет передача традиционных ценностей, культуры и истории государства, а также различных знаний от старших поколений к младшим. При этом Цивилева добавила, что наставниками и тренерами участвующих в «Зарнице» команд должны стать бойцы специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее президент РФ потребовал от глав регионов «по совести» организовать празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.