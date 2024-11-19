Представлен официальный логотип празднования 80-летия победы в ВОВ

В «Музее Победы» на Поклонной горе представлен официальный логотип празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

На логотипе изображена скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!», которая является композиционным центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

8 октября президент России Владимир Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер подчеркнул, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

В конце октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе «60 минут» признался в желании приехать в Москву для участия в параде Победы 9 мая. Он назвал это своим «личным долгом».

Ранее в Кремле рассказали, лидеров каких стран не пригласят на парад в честь 80-летия Победы.