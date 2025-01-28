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В Петербурге к 80-летию Победы появятся семь проекций скульптуры «Родина-мать»

В Петербурге к 80-летию Победы появятся семь проекций статуи Родина-мать
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Кирилл Брага/РИА «Новости»

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в разных районах Санкт-Петербурга появятся семь световых проекций скульптуры «Родина-мать». Об этом рассказал глава комитета по печати Владимир Рябовол. Его слова приводит «Мойка78».

Согласно представленной презентации, изображения монумента появятся на Васильевском острове, а также в Центральном, Петроградском, Московском, Калининском, Петродворцовом и Пушкинском районах.

По данным издания, власти уже согласовали программу оформления города к юбилею Победы. Украшения появятся во всех 18 районах.

В январе российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году.

Из документа следует, что администрация президента РФ должна утвердить план мероприятий тематического года. Также ей предстоит сформировать организационный комитет и дирекцию по проведению соответствующих мероприятий.

Ранее Путин напомнил, кто освободил человечество от нацизма.

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