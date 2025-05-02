Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в годовщину трагедии

Одесситы несут цветы к Дому профсоюзов в память о произошедшей 2 мая трагедии

Одесситы несут цветы к Дому профсоюзов в память о трагедии, произошедшей 11 лет назад. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В день годовщины трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе жители города приходят возлагать цветы на Куликово поле. При входе очень строгий контроль, полиция требует паспорта», — сказано в сообщении.

По информации издания, на площади у самого здания дежурят полицейские с автоматами и бойцы с антидроновыми ружьями.

2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России) подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором находились местные жители. Эти события вызвали широкий резонанс в мире и породили множество призывов к расследованию трагедии, в том числе со стороны ООН. На Украине события объясняли провокацией «пророссийских сил» в отношении якобы мирного шествия сторонников «евромайдана».

13 марта 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в бездействии по предотвращению трагедии и спасению людей.

Ранее в одесском подполье рассказали, кто мешал расследованию трагедии 2 мая.