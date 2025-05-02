В крымском городе Саки ограничили движение автобусов из-за упавших дронов

Движение автобусов по улице Кузнецова в городе Саки, расположенном в Республике Крым, приостановили из-за падения обломков сбитых украинских дронов. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По информации журналистов, сейчас специалисты собирают фрагменты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на данном участке дороги. В связи с этим движение общественного транспорта было ограничено до особого распоряжения.

Утром 2 мая министерство обороны РФ заявило, что ночью в регионах страны перехватили 121 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего беспилотников — 89 — уничтожили в небе над Республикой Крым. Еще 23 и один БПЛА сбили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно. В Краснодарском крае ликвидировали четыре летательных аппарата, в Орловской области — два, в Брянской и Белгородской областях — по одному.

До этого в крымском городе Севастополь объявили воздушную тревогу. Губернатор населенного пункта Михаил Развожаев рассказал, что Черноморский флот РФ совместно с местными силами противовоздушной обороны отражает комбинированную атаку ВСУ. В тот момент на подлете к Севастополю перехватили более 10 украинских дронов.

Ранее в Белгородской области во время атаки БПЛА пострадала женщина.