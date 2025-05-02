Флот РФ отражает атаку на Севастополь

Российский флот во взаимодействии с силами противовоздушной обороны отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, атаку отражают над морем в районе музея Херсонес, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.

Развожаев утверждает, что над морем сбили более 10 беспилотных летательных аппаратов.

«Подчеркиваю: никакие объекты к этому часу ни в городе, ни в акватории — в Севастополе не пострадали. Все оперативные службы наготове», — подчеркнул губернатор.

До этого стало известно, что жители Крыма сообщают о массовой атаке украинских беспилотников на полуостров. На данный момент нет официальных данных о том, есть ли пострадавшие и разрушения в результате атаки БПЛА.

30 апреля на Крымском мосту временно ограничивали движение автомобилей. По какой причине власти приняли данное решение, не сообщалось. При этом граждан, находившихся в зоне досмотра и на самой переправе, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

Ранее многочасовая пробка перед Крымским мостом попала на видео.