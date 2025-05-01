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Жительница Шебекино пострадала во время атаки беспилотника

Гладков: в Шебекино во время атаки беспилотника пострадала женщина
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В городе Шебекино Белгородской области во время атаки беспилотника пострадала женщина. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, бригада скорой помощи доставила пострадавшую с баротравмой в городскую больницу №2 в Белгороде. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

С раннего утра в Белгородской области сбили по меньшей мере три украинских беспилотника.

Минобороны России также сообщало, что за минувшую ночь над четырьмя регионами страны ликвидировали восемь БПЛА — по два беспилотника были сбиты над территориями Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВС РФ ликвидировали группу украинских диверсантов на границе.

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