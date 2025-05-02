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В регионах РФ за ночь уничтожили более 120 украинских беспилотников

Минобороны РФ: ночью в российских регионах сбили 121 беспилотник ВСУ
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Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по территории страны с помощью дронов самолетного типа.

В результате в Республике Крым и над акваторией Черного моря были ликвидированы 89 и 23 беспилотника соответственно, еще четыре БПЛА нейтрализовали в Краснодарском крае и два — в Орловской области. Также системы ПВО сбили по одному дрону в воздушном пространстве Белгородской, Брянской областей и в небе над акваторией Азовского моря.

Ночью 2 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город подвергся атаке беспилотников ВСУ. Российские системы ПВО перехватили не менее семи летательных аппаратов в небе над населенным пунктом.

На этом фоне в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Развожаев, в свою очередь, призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. В частности, он рекомендовал гражданам не выходить на улицу и не приближаться к окнам.

Ранее сотрудникам ведомственной охраны в РФ разрешили использовать огнестрельное оружие для нейтрализации дронов.

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