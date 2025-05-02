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В Севастополе объявлена воздушная тревога

Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
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Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем, воздушная тревога», — написал он.

До этого Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают попытку атаки БПЛА на Севастополь. По его словам, уже удалось сбить семь беспилотных летательных аппаратов над морем.

Губернатор призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться дома и отойти от окон. Кроме того, он попросил не снимать и не выкладывать в интернет работу ПВО.

В это же время Telegram-канал SHOT заявил, что жители Крыма сообщают о массовой атаке украинских беспилотников на полуостров. На данный момент нет официальных данных о том, есть ли пострадавшие и разрушения в результате атаки БПЛА.

Также опасность атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае.

Ранее военблогер назвал приоритетную цель ударов российских дронов в зоне СВО.

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