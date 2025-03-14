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В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по Одессе

В Кремле назвали проблеском здравого смысла решение ЕСПЧ по Одессе в 2014-м
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать Украину виновной за ситуацию в Одессе 2 мая 2014 года является проблеском здравого смысла. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла», — сказал он.

По словам представителя Кремля, чтобы это подтвердить, необходимо чтобы поступили и «другие проявления». Россия, конечно, хотела бы видеть это, добавил он.

Накануне сообщалось, что ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии, которое привело к непринятию мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Суд единогласно установил нарушение второй статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь. ЕСПЧ указал, что власти Украины тогда не предприняли всех необходимых мер для предотвращения насилия, его прекращения после начала и организации своевременной помощи пострадавшим.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России) подожгли Дом профсоюзов, в котором находились местные жители. По официальным данным МВД Украины, в результате случившегося не стало 48 человек, более 240 получили ранения.

События десятилетней давности вызвали широкий резонанс в мире и породили множество призывов к расследованию трагедии, в том числе со стороны ООН. На Украине события объясняли провокацией «пророссийских сил» в отношении якобы мирного шествия сторонников «евромайдана».

Ранее в РФ заочно арестовали одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе.

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