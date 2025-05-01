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Виновники трагедии в Доме профсоюзов в Одессе вошли во властные структуры Украины

РИА: виновники в трагедии в Доме профсоюзов заняли места в силовых структурах
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Sergei Poliakov/AP

Некоторые украинские националисты, виновные в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, сегодня занимают высшие должности во властных структурах Украины. Об этом РИА Новости заявил представитель одесского подпольного движения Stop Grave.

«Руслан Форостяк, на тот момент лидер Одесского «евромайдана» и Совета обороны Одессы, впоследствии ставший советником главы областного управления полиции, кстати, он уроженец Львова. Также Андрей Юсов, сейчас он пресс-секретарь ГУР (главное управление разведки минобороны Украины — ред.)», — отметил он.

Представитель одесского подполья также упомянул Евгения Дейдея, который в 2014 году был командиром 7-й сотни «евромайдана» и принимал участие в беспорядках 2-го мая в Одессе.

Впоследствии, сообщил собеседник агентства, Дейдей стал советником главы МВД Украины и депутатом Рады.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России) подожгли Дом профсоюзов, в котором находились местные жители. Эти события вызвали широкий резонанс в мире и породили множество призывов к расследованию трагедии, в том числе со стороны ООН. На Украине события объясняли провокацией «пророссийских сил» в отношении якобы мирного шествия сторонников «евромайдана».

13 марта 2025 года ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии, которое привело к непринятию мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе. Суд единогласно установил нарушение второй статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь.

Ранее в Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе.

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