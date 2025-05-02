Движение по Крымскому мосту перекрыли

Крымский мост временно закрыт для движения машин. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российский флот во взаимодействии с силами противовоздушной обороны отражает массированную комбинированную атаку на город.

Также сообщалось, что жители Крыма сообщают о массовой атаке украинских беспилотников на полуостров. На данный момент нет официальных данных о том, есть ли пострадавшие и разрушения в результате атаки БПЛА.

30 апреля на Крымском мосту временно ограничивали движение автомобилей. По какой причине власти приняли данное решение, не сообщалось. При этом граждан, находившихся в зоне досмотра и на самой переправе, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

Ранее многочасовая пробка перед Крымским мостом попала на видео.