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Крымский мост закрыли для проезда транспорта

На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Проезд по Крымскому мосту остановлен. Об этом сообщается в Telegram-канале о оперативной обстановке на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

До этого на Крымском мосту проводили ручной досмотр личных вещей и сумок. По информации источника, водители и пассажиры проходили процедуру досмотра, аналогичную проводимой в аэропортах. Так, людям нужно было быть готовыми к тому, что все свои вещи придется отнести в зал досмотра физических лиц для проверки, которая будет проходить при помощи спецоборудования.

Также сообщалось, что для ускорения данной процедуры людям рекомендовали переложить все вещи в удобные сумки. Кроме того, водителей попросили учесть данную информацию, чтобы составить удобный для себя маршрут.

Ранее предупреждали, что в Крыму пройдут учения по защите от диверсантов.

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