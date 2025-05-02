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В Крыму сообщили о массовой атаке БПЛА ВСУ

SHOT: жители Крыма сообщают о массовой атаке украинских беспилотников
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Жители Крыма сообщают о массовой атаке украинских беспилотников на полуостров. Сообщение передал Telegram-канал SHOT.

«Жители Севастополя, Евпатории, Феодосии и Симферополя пишут о многочисленных вспышках и взрывах. В небе над городами слышны звуки моторов. Система ПВО сбивает воздушные цели. Предварительно, сбито уже около 15 беспилотников», — сообщает издание.

На данный момент нет официальной информации о том, есть ли пострадавшие и разрушения в результате атаки беспилотников.

До этого стало известно, что очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью устранены.

30 апреля на Крымском мосту временно ограничивали движение автомобилей. По какой причине власти приняли данное решение, не сообщалось. При этом граждан, находившихся в зоне досмотра и на самой переправе, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

Ранее многочасовая пробка перед Крымским мостом попала на видео.

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