В МИД РФ назвали «чудовищным злодеянием» атаку ВСУ на рынок в Алешках

Атака украинских войск на центральный рынок в городе Алешки в Херсонской области представляет собой преднамеренный акт покушения на мирных жителей. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили «чудовищное злодеяние».

«Удар был выверенным, спланированным и отнюдь не слепым. Атаку нанесли <...> в момент наибольшего наполнения людьми рынка в выходной праздничный день. Ни о какой случайности не может быть и речи», — сказал дипломат.

Посол добавил, что произошедшее в Алешках показало, что мирная риторика украинского лидера Владимира Зеленского — не более, чем «пустой треп». По словам Мирошника, подобные удары являются частью государственной политики Киева, и он обязательно понесет за это ответственность.

«Исполнителей преступления ответственность может настичь по правилам войны, но политическое руководство [Украины] ждет скамья подсудимых за военные преступления и нарушение норм <...> международного гуманитарного права», — резюмировал дипломат.

Утром 1 мая военнослужащие ВСУ с помощью дронов атаковали центральный рынок в городе Алешки в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в результате ударов пострадали более 20 жителей. Еще как минимум семь человек спасти не удалось.

Ранее в министерстве здравоохранения Херсонской области рассказали о госпитализации пострадавших в Алешках.