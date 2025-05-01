Украинских солдат обвинили в обстрелах машин скорой помощи в Алешках

Украинские бойцы наносят удары по скоплениям машин скорой помощи, которые приезжают к атакованному рынку в городе Алешки в Херсонской области. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил заместитель председателя регионального правительства Сергей Черевко.

Он рассказал, что в Херсонской области имеется достаточно сил и средств для первичной эвакуации пострадавших. При этом медикам приходится действовать с учетом оперативной обстановки на месте происшествия.

«Как только происходит скопление карет скорой помощи, враг наносит туда новые удары, причем запрещенными международными конвенциями вооружениями, например, кассетными боеприпасами», — подчеркнул чиновник.

По его словам, руководство региона уже оповестило власти в соседних субъектах РФ о ситуации в Алешках. Те, в свою очередь, сообщили о готовности направить в Херсонскую область эвакуационный санитарный транспорт.

«Если потребуется, машины готовы прибыть в нужный район в течение часа. Но пока мы справляемся сами», — добавил Черевко.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что еще как минимум семь жителей спасти не удалось.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали «чудовищным злодеянием» атаку ВСУ на Алешки.