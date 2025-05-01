Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинских солдат обвинили в обстрелах машин скорой помощи в Алешках

Правительство Херсонской области: ВСУ бьют по машинам скорой помощи в Алешках
close
Alex Babenko/AP

Украинские бойцы наносят удары по скоплениям машин скорой помощи, которые приезжают к атакованному рынку в городе Алешки в Херсонской области. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил заместитель председателя регионального правительства Сергей Черевко.

Он рассказал, что в Херсонской области имеется достаточно сил и средств для первичной эвакуации пострадавших. При этом медикам приходится действовать с учетом оперативной обстановки на месте происшествия.

«Как только происходит скопление карет скорой помощи, враг наносит туда новые удары, причем запрещенными международными конвенциями вооружениями, например, кассетными боеприпасами», — подчеркнул чиновник.

По его словам, руководство региона уже оповестило власти в соседних субъектах РФ о ситуации в Алешках. Те, в свою очередь, сообщили о готовности направить в Херсонскую область эвакуационный санитарный транспорт.

«Если потребуется, машины готовы прибыть в нужный район в течение часа. Но пока мы справляемся сами», — добавил Черевко.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что еще как минимум семь жителей спасти не удалось.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали «чудовищным злодеянием» атаку ВСУ на Алешки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами