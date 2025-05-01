В Румынии задержали журналиста RT Чея Боуза

В аэропорту Бухареста в Румынии задержали корреспондента RT Чея Боуза. Об этом сообщает сам телеканал.

Журналиста вывели из самолета шестеро полицейских, а затем отвели на допрос. Корреспондент пояснил, что планировал освещать выборы в Румынии.

4 апреля в Румынии стартовала президентская избирательная кампания — вторая после того, как конституционный суд отменил итоги декабрьского голосования.

После отмены итогов голосования, на которых лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, в Румынии развернулся политический кризис, в результате которого были назначены новые выборы, а Джорджеску был помещен под стражу и не допущен к участию в избирательном процессе.

Румынские источники называют Джорджеску сторонником России. Он одержал победу в первом туре президентских выборов, набрав 22,94% голосов. Тем не менее, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, сославшись на наличие «российского влияния».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопуск Джорджеску к повторным президентским выборам в Румынии попранием всех норм демократии.

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