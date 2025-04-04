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В Румынии началась новая избирательная кампания

В Румынии стартовала президентская избирательная кампания
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Creative Lab/Shutterstock

В Румынии стартовала президентская избирательная кампания — вторая после того, как конституционный суд отменил итоги декабрьского голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

После отмены итогов голосования, на которых лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорждеску, в Румынии развернулся политический кризис, в результате которого были назначены новые выборы, а Джеорджеску был помещен под стражу и не допущен к участию в выборах.

На данный момент Центральное избирательное бюро Румынии допустило к участию в выборах 11 кандидатов, в том числе главу столицы Никушора Дана, а также других крупных политиков из различных румынских партий.

Однако опрос общественного мнения, проведенный институтом Avangarde в период с 19 по 23 марта, показывает, что более половины (54%) избирателей пока не знают, за кого будут голосовать.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопуск кандидата Кэлина Джеорджеску к повторным президентским выборам в Румынии попранием всех норм демократии.

Ранее Маск раскритиковал отказ в участии Джорджеску в выборах.

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