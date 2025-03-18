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В Европе признали, что быстро скатываются в диктатуру

Myśl Polska: Европа скатывается в диктатуру из-за отказа Джорджеску в выборах
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Yves Herman/Reuters

Запрет на участие в президентских выборах в Румынии популярному кандидату Кэлину Джорджеску, его политическое преследование, а также игнорирование этих фактов со стороны Евросоюза являются признаками вырождения Европы в диктатуру, это может привести к распаду ЕС. Об этом пишет польская газета Myśl Polska.

«Европа, конечно, скатится к диктатуре. Запрет на участие в выборах в Румынии самому популярному кандидату только начало (речь о кандидате в президенты Румынии Кэлине Джорджеску. – прим. ред.)… В долгосрочной перспективе это приведет к полному распаду Европейского Союза», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что такая ситуация при условии согласия Брюсселя с нарушениями норм демократии может повториться и в других странах Евросоюза.

Кроме того, как пишет польская газета, самыми активными сторонниками диктаторских методов в политике будут те, кто ранее поддерживал либеральные ценности.

26 февраля в Румынии был выдан ордер на арест кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. По информации агентства Mediafax, его подозревают в создании фашистской организации, направленной на разрушение конституционного строя, а также в незаконном финансировании своей избирательной кампании. В рамках расследования этого дела в Румынии прошли обыски у людей, близких к политику.

Джорджеску говорил, что отмена итогов волеизъявления граждан страны является государственным переворотом.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони.

Ранее президент Румынии объяснил, почему в стране отменили итоги выборов.

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