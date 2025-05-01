Еще один пострадавший при атаке ВСУ на Алешки скончался в больнице

Черевко: еще один раненный в Алешках мирный житель скончался в больнице

Еще один из раненных при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Алешках мирных жителей скончался в больнице. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко, передает РИА Новости.

«К сожалению, еще один раненый пострадавший ушел из жизни, находясь в больнице. Полученные раны были несовместимы с жизнью. Несмотря на усилия медиков, его спасти не удалось», — говорится в сообщении.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки ВСУ. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, украинские военные атаковали территорию рынка с помощью беспилотников.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник назвал случившееся преднамеренным актом покушения на мирных жителей. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ совершили «чудовищное злодеяние».

Ранее российский военкор заявил, что атака на Алешки — разогрев перед перемирием.