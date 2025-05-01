Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне массово поехали в Крым на майские праздники

Турпоток в Крым увеличился в 2,5 раза на майских праздниках в этом году
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

На майские праздники Крым стал самым популярным направлением для внутреннего туризма, поток желающих увеличился в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Крымского моста.

«‎Очередь, возникшая на досмотре со стороны Тамани, возникла из-за пикового увеличения количества автомобилей, прибывших к мосту в районе 5 утра», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на въезд в Крым перед транспортным переходом через Керченский пролив работают две площадки, на которых задействованы все посты ручного досмотра. Сотрудники Минтранса, как уточняется, досматривают около 650 машин в час. На подъездах к Крымскому мосту продолжают действовать повышенные меры транспортной безопасности, отмечается в сообщении.

До этого стало известно, что пункты раздачи питьевой воды и биотуалеты установили вдоль трассы, ведущей к Крымскому мосту.

Также сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находятся 2 635 автомобилей. Позднее очередь для проезда по Крымскому мосту сократилась до 2,1 тыс. машин. Заторы в районе Крымского моста начали образовываться в ночь на 1 мая.

Ранее на Украине заявили, что готовятся к очередной попытке разрушить Крымский мост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами