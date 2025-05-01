Россияне массово поехали в Крым на майские праздники

Турпоток в Крым увеличился в 2,5 раза на майских праздниках в этом году

На майские праздники Крым стал самым популярным направлением для внутреннего туризма, поток желающих увеличился в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Крымского моста.

«‎Очередь, возникшая на досмотре со стороны Тамани, возникла из-за пикового увеличения количества автомобилей, прибывших к мосту в районе 5 утра», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на въезд в Крым перед транспортным переходом через Керченский пролив работают две площадки, на которых задействованы все посты ручного досмотра. Сотрудники Минтранса, как уточняется, досматривают около 650 машин в час. На подъездах к Крымскому мосту продолжают действовать повышенные меры транспортной безопасности, отмечается в сообщении.

До этого стало известно, что пункты раздачи питьевой воды и биотуалеты установили вдоль трассы, ведущей к Крымскому мосту.

Также сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находятся 2 635 автомобилей. Позднее очередь для проезда по Крымскому мосту сократилась до 2,1 тыс. машин. Заторы в районе Крымского моста начали образовываться в ночь на 1 мая.

Ранее на Украине заявили, что готовятся к очередной попытке разрушить Крымский мост.