В Иране почти 30 человек пострадали от землетрясения

Число пострадавших в землетрясении на северо-востоке Ирана возросло до 29 человек

В результате землетрясения магнитудой пять, произошедшего в четверг, 1 мая, в северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави пострадали 29 человек. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Хотя это землетрясение не повлекло за собой материального ущерба, в результате него пострадали 29 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие получили травмы при попытке спастись от землетрясения.

23 апреля сообщалось, что землетрясения произошли в Стамбуле. Магнитуда самого сильного составила 6,2. Толчки ощущались даже за 300 километров от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы были переведены в повышенный режим готовности. 26 апреля стало известно, что по итогам проверки 8367 зданий были выявлены повреждения у 437 из них. В этот же день вблизи Стамбула произошло новое землетрясение. Его магнитуда составила 4,3. Очаг залегал на глубине 7 км.

Ранее на юге Тихого океана произошло «опустошительное» землетрясение.