В подполье предрекли виновникам трагедии в Одессе судьбу Ганула

Виновники пожара в одесском Доме профсоюзов могут разделить судьбу националиста Демьяна Ганула, который не дожил до суда. Об этом в беседе с РИА Новости заявил представитель одесского подпольного движения Stop Grave.

«В идеале эти персонажи должны сидеть на скамье подсудимых и с потерянными лицами заслушивать приговоры к пожизненному заключению. <...> Ганул был хотя бы медийным, но если игра будет стоить свеч, то все персонажи рискуют не дожить до суда», — рассказал источник журналистам.

Ганула ликвидировали на людной улице в Одессе утром 14 марта. Следователи рассматривают несколько версий: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Ганул известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Ганул был заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Против мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений.

Ранее в подполье рассказали о работе ликвидированного националиста Ганула на СБУ.