МВД Украины сообщило о подозреваемом по делу об убийстве Ганула

Глава МВД Украины Клименко сообщил о подозреваемом в деле об убийстве Ганула

Глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале заявил, что в деле об убийстве организатора беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе, радикального националиста Демьяна Ганула, есть подозреваемый, его личность устанавливается.

По его словам, ему доложили информацию об инциденте.

«Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности и его задержанием», — добавил он.

Он добавил, что стрелок не был одет в военную форму, о чем ранее писали украинские СМИ. Позже появилось видео с камер видеонаблюдения, где видно, что мужчина был одет во все черное. Он подходит к лежащему на земле Ганулу и стреляет в упор в голову, а в это время рядом стоят двое человек, вероятно, подельники.

Ганул был заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Против мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между сторонниками «антимайдана» и «евромайдана». Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись «антимайдановцы».

Националисты, которые оттеснили их с Греческой площади, забросали здание бутылками с зажигательной смесью и стали стрелять по некоторым из тех, кто пытался бежать.

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