Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВД Украины сообщило о подозреваемом по делу об убийстве Ганула

Глава МВД Украины Клименко сообщил о подозреваемом в деле об убийстве Ганула
close
Telegram-канал SHOT

Глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале заявил, что в деле об убийстве организатора беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе, радикального националиста Демьяна Ганула, есть подозреваемый, его личность устанавливается.

По его словам, ему доложили информацию об инциденте.

«Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности и его задержанием», — добавил он.

Он добавил, что стрелок не был одет в военную форму, о чем ранее писали украинские СМИ. Позже появилось видео с камер видеонаблюдения, где видно, что мужчина был одет во все черное. Он подходит к лежащему на земле Ганулу и стреляет в упор в голову, а в это время рядом стоят двое человек, вероятно, подельники.

Ганул был заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Против мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе произошла потасовка между сторонниками «антимайдана» и «евромайдана». Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись «антимайдановцы».

Националисты, которые оттеснили их с Греческой площади, забросали здание бутылками с зажигательной смесью и стали стрелять по некоторым из тех, кто пытался бежать.

Ранее в Перу украинца заподозрили в расправе над россиянкой

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами