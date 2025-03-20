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В подполье рассказали о работе ликвидированного националиста Ганула на СБУ

РИА Новости: ликвидированный в Одессе националист Ганул сотрудничал с СБУ
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demian.ganul/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ликвидированный в Одессе радикальный националист Демьян Ганул, который был организатором поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave.

По его словам, Ганул начал сотрудничать с этой спецслужбой еще во времена подготовки к «Майдану».

«Тогда СБУшники курировали все нацистские организации. В том числе с их молчаливого согласия были сожжены люди в Одессе 2 мая 2014 года», — сказал подпольщик.

Он заявил, что cпецслужба также использовала Ганула для того, чтобы «приструнить» сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

«Например, когда у них просыпалась совесть или нужно было закошмарить конкретного военкома, СБУ направляло Ганула, и через него проходили откаты и откупные в размерах от 3 до 15 тысяч долларов. СБУшники кормились этой схемой, и немного перепадало Ганулу», — продолжил представитель движения.

Он также сообщил, что Ганул осуществлял провокации против неугодных украинским властям людей.

«Позже, когда он стал более раскрученным, с помощью его проектов они подрезали денег, в том числе и с гуманитарки», — добавил подпольщик.

Ганула ликвидировали на людной улице в Одессе утром 14 марта. Следователи рассматривают несколько версий: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Ганул известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Активистка Ольга Игнатьева считает, что этот инцидент — сигнал для сообщников националиста по поджогу Дома профсоюзов. ЕСПЧ возложил ответственность за это на украинские власти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский отреагировал на ликвидацию националиста Ганула в Одессе.

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