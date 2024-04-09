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В РФ заочно арестовали одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе

Суд в Москве заочно арестовал подозреваемого в поджоге одесского Дома профсоюзов

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Александр Полищук/РИА «Новости»

Участника неонацистской организации, гражданина Украины Демьяна Ганула заочно арестовали в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Басманного суда Москвы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Ганула Демьяна Вадимовича», — говорится в сообщении инстанции.

Отмечается, что на Ганула заведено уголовное дело за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений. Мужчину объявили в международный розыск, и срок его ареста начнут отсчитывать с момента задержания либо экстрадиции в Россию. Ганулу грозит до пяти лет тюрьмы.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе началась потасовка между активистами «Антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами «Евромайдана» — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «Антимайдана». При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о бессилии Совета Европы во время трагедии в Одессе.

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