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В Кремле назвали количество вернувшихся в РФ пленных на Пасху

Кремль: на Пасху в РФ благодаря ОАЭ вернулись 246 пленных россиян
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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

На Пасху в РФ вернулись 246 пленных россиян благодаря содействию со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По информации пресс-службы, между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого Путин высоко оценил содействие Абу-Даби в обмене пленных между Россией и Украиной.

«Благодаря усилиям эмиратской стороны в канун Пасхи (19 апреля) на Родину смогли вернуться 246 российских военнослужащих», — говорится в сообщении Кремля.

До этого российские военные, вернувшиеся домой в рамках недавнего обмена пленными между Россией и Украиной, рассказали о жестоком обращении в украинском плену.

Боец из Бурятии с позывным «Гера» сообщил, что его били битой и пытали электрошокером из-за его национальности. При этом украинские надзиратели фотографировали происходящее на мобильные телефоны и гордились, что «поймали бурята».

Ранее боец «Лега» рассказал о пережитых в киевском СИЗО пытках.

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