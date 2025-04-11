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Российский военный рассказал о пытках в украинском СИЗО

Российский боец с позывным «Лега» рассказал о пережитых в киевском СИЗО пытках
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Российский военнослужащий с позывным «Лега» рассказал о пытках, которые он пережил, когда находился в плену. Историю военного в своем Telegram-канале опубликовал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

По словам «Леги», сначала он попал к бойцам «Правого сектора» (организация запрещена в России), которые заставляли его и других пленных петь песни «про Бандеру». Тех, кто отказывался это делать, избивали, заявил мужчина.

Он сказал, что потом сотрудники украинской контрразведки выбили ему все зубы с левой стороны.

В итоге военный оказался в следственном изоляторе в Киеве.

«В киевском СИЗО украинский хирург с медсестрой без обезболивания резали мне ногу — по живому. Держали пятеро. Из полотенца сделали кляп — я чуть не перегрыз его от боли. Каждая перевязка — снова то же самое. Раз за разом. Без наркоза», — поделился военнослужащий.

До этого сотрудники Следственного комитета России зафиксировали новые факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине.

В ведомстве заявили, что полученные следователями данные указывают на системное нарушение украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с пленными. Российские бойцы рассказали сотрудникам СК, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяли к пленным физическое насилие — по их словам, в основном они это делали в свое удовольствие.

Ранее в ООН рассказали о пытках российских пленных на Украине.

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