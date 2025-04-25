Российские военные рассказали о пытках в украинском плену

Российские военные, вернувшиеся домой в рамках недавнего обмена пленными между Россией и Украиной, рассказали RT о жестоком обращении в украинском плену.

Так, боец из Бурятии с позывным «Гера» сообщил, что его били битой и пытали электрошокером из-за его национальности. При этом украинские надзиратели фотографировали происходящее на мобильные телефоны и гордились, что «поймали бурята».

«Били меня в основном бейсбольной битой по всем суставам: коленям, плечам. Руки у меня до сих пор болят — представьте, я не могу два раза отжаться от пола», — сказал «Гера».

Другие военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, рассказали, что им не давали еду и воду в условиях жары.

По данным правозащитников, в украинских СИЗО остаются российские бойцы в тяжелом состоянии, которым необходима срочная медицинская помощь. Однако украинская сторона отказывается возвращать солдат Вооруженных сил РФ, чтобы избежать огласки фактов жестокого обращения в местах заключения.

Накануне Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246». В качестве жеста доброй воли передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи, отметили в Минобороны РФ. В ведомстве также поблагодарили Объединенные Арабские Эмираты за посредничество при обмене военнопленными.

До этого сотрудники Следственного комитета России зафиксировали новые факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине. В ведомстве заявили, что полученные следователями данные указывают на системное нарушение украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с пленными. Российские бойцы рассказали сотрудникам СК, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяли к пленным физическое насилие — по их словам, в основном они это делали в свое удовольствие.

Ранее боец «Лега» рассказал о пережитых в киевском СИЗО пытках.